Усть-Каменогорск. 29 января. Kazakhstan Today - Житель Риддера подозревается в умышленном поджоге четырех автомобилей, которые он предварительно обокрал, переедет Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО, 29 января, около 03.40, на канал 102 поступила информация по факту умышленного поджога автомобиля. По сигналу "Тревога" был задействован весь личный состав ОП города Риддера.

Около 05.30 в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудник полиции майор Канат Сапаров заметил на улице Независимости подозрительного мужчину с пакетом в руках. На вопросы полицейских он не смог объяснить, откуда идет.

Инспектор полиции доставил мужчину в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ходе проверки в его пакете были обнаружены документы посторонних лиц, зеркала заднего вида автомашин, флеш-карты, футляры от очков.

В ходе следственных действий установлено, что ранее судимый 24-летний злоумышленник в позднее время в Риддере совершил ряд краж из автомашин, припаркованных во дворах домов города, и с целью укрытия уголовного правонарушения поджег 4 автомашины разных марок. Мужчина, согласно акту освидетельствования, находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время владельцы автомашин установлены, жертв и пострадавших нет. Предварительная сумма ущерба составляет более 4 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства