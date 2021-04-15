В Рудном пьяный отрезал голову своему собутыльнику

КОСТАНАЙ. 14 АПРЕЛЯ - В Костанайской области суд приговорил к 16 годам тюрьмы местного жителя за убийство с особой жестокостью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области за убийство с особой жестокостью осужден житель одного из поселков Костанайской области.

2 декабря 2020 года в городе Рудном Костанайской области подсудимый распивал спиртные напитки у потерпевшего на квартире, с которым познакомился в тот же день.Ночью между изрядно подвыпившими мужчинами возник конфликт, в ходе которого Б. кухонным ножом нанес потерпевшему множественные ножевые ранения, после чего отрезал голову. Положив отрезанную голову в ведро, подсудимый покинул квартиру потерпевшего. Уже находясь на улице, подсудимый позвонил в полицию и сообщил о совершенном им преступлении", - рассказали в пресс-службе Костанайского областного суда.

Вина подсудимого доказана его признательными показаниями, а также показаниями свидетелей-очевидцев, экспертов и заключениями судебных экспертиз.

В суде отметили, что санкция части 2 статьи 99 УК предусматривает безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы.

Учитывая, что подсудимый ранее не судим, сам добровольно вызвал сотрудников полиции, написал явку с повинной и чистосердечно раскаялся, суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Кроме того, осужденному было назначено принудительное лечение от алкоголизма", - проинформировали в ведомстве, добавив, что иск потерпевшей стороны на сумму более 2 млн тенге был удовлетворен в полном объёме.

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