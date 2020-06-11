В селе Коксай Алматинской области обнаружено тело 64-летнего мужчины

Талдыкорган. 10 июня. Kazakhstan Today - В селе Коксай Алматинской области обнаружено тело 64-летнего жителя с признаками насильственной смерти, передает Kazakhstan Today.

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от участкового инспектора о том, что в селе Коксай обнаружено бездыханное тело 64-летнего жителя с признаками насильственной смерти, мужчину убили в своем же доме, сообщает Polisia.kz.

Инцидент произошел приблизительно в десятом часу вечера.

Полицейские установили, что убийству предшествовало застолье с распитием алкоголя. С помощью свидетелей удалось составить словесный портрет по приметам и в течение суток задержать подозреваемого. Им оказался 43-летний житель соседнего села, который в результате предъявленных доказательств признался в убийстве.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного статьей 99 УК РК. Задержанный помещен в изолятор временного содержания.

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