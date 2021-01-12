В Северном Казахстане главбух спортшколы присвоил из бюджета более 23 млн тенге

Петропавловск. 11 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области главный бухгалтер специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по боксу осужден на 6 лет и 8 месяцев лишения свободы за хищение бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы областного департамента по противодействию коррупции, с июня 2017 года по февраль 2020 года главный бухгалтер школы, искажая фактические данные, необоснованно перечислил себе 23 млн 781 тыс. тенге. Это подтверждено заключением судебно-экономической экспертизы.

В ходе следствия установлено, что для перечисления средств бухгалтер воспользовался электронными счетами к оплате, утвержденными электронно-цифровыми подписями руководителей школы бокса. При этом достоверно установлено, что сами руководители не знали о хищениях, а их ЭЦП находились в пользовании у главбуха.

Приговором Петропавловского городского суда главный бухгалтер осужден к 6 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Областным судом приговор оставлен без изменений.

Вместе с тем в пресс-службе проинформировали, что за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей и отсутствие ведомственного контроля руководством управления физической культуры и спорта объявлено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора руководителю школы олимпийского резерва по боксу Жакиянову.

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