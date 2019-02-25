Шымкент. 10 декабря. Kazakhstan Today - В Шымкенте 22-летний отчим обвиняется в смерти пятилетнего ребенка, передает Kazakhstan Today.





Вечером 5 декабря в дежурную часть департамента полиции Шымкента из областной клинической больницы №1 поступило сообщение о смерти пятилетнего ребенка в реанимационном отделении. При поступлении родственники заявили врачам, что якобы ребенок упал с двухъярусной кровати. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мальчика наступила в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, пишет otyrar.kz .





В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).





По подозрению в причастности к смерти ребенка сотрудниками полиции задержан и водворен в изолятор временного содержания отчим мальчика", - сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента.





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