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В Шымкенте дети откопали в куче песка тело убитого мужчины30.01.2018
  • Фото: http://tvk-uko.kz
Криминал  15:43

Шымкент. 30 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте дети откопали в куче песка тело убитого мужчины, передает Kazakhstan Today.

Тело мужчины в куче песка у гаражей в 18-м микрорайоне Шымкента местные дети обнаружили в воскресенье, 28 января. Сообщили об этом взрослым, а те вызвали полицию, сообщает tvk-uko.kz.

Почти сразу выяснилось, что тело со следами насилия принадлежит ранее судимому жителю города 1974 года рождения. На след подозреваемого в убийстве сотрудники Енбекшинского РОВД вышли сразу, он скрывался на дачах Кайнарбулак.

Как объяснил 28-летний задержанный, 21 декабря он вместе с мужчиной, тело которого позже нашли дети, распивал спиртные напитки на квартире у своей сожительницы в 18-м микрорайоне. К концу вечера застолье переросло в драку, в ходе которой он и убил собутыльника. Тело в три часа ночи вынес к гаражам и закопал в песок.

Сейчас следователи разбираются во всех деталях преступления и ожидают санкцию на арест подозреваемого.
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