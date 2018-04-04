В Шымкенте воры выносили вещи из арендованных посуточно квартир

Шымкент. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте полицейские задержали воров, промышлявших кражами в съемных квартирах, передает Kazakhstan Today.

В феврале 2018 года в дежурную часть Аль-Фарабийского отдела полиции УВД Шымкента с заявлением обратились четверо горожан. Они сообщили, что из их квартир неизвестные лица похитили ценные вещи. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил более 500 тыс. тенге, сообщили в управлении государственного языка и информации ДВД Южно-Казахстанской области.

Для раскрытия этих преступлений создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников. В результате были задержаны двое подозреваемых, 1981 и 1987 года рождения, жители Шымкента.

"Следствием установлено, что задержанные действовали по наработанной схеме. Они арендовали съемные квартиры по поддельным документам на один-два дня, а затем похищали оттуда бытовую технику и мебель. В настоящее время по вышеуказанным преступлениям проводится досудебное расследование по статье УК РК "Кража", - пояснили в полиции.

Просмотров: 4215