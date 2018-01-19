Шымкент. 19 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте сотрудники Енбекшинского отдела полиции ликвидировали преступную группу из четырех человек, промышлявшую разбойными нападениями на территории Южно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в полиции, 8 января 2018 года в дежурную часть Енбекшинского ОП УВД Шымкента поступило сообщение о разбойном нападении на магазин, расположенный на улице Желтоксан. Полицейские выяснили, что ночью в продуктовый магазин ворвались неизвестные лица в масках. Угрожая продавцу обрезом и дубинкой, они завладели деньгами в сумме 80 тысяч тенге.

"Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье УК РК "Разбой". Сотрудники криминальной полиции задержали четверых подозреваемых, 1990, 1994, 1996 и 1999 годов рождения, жителей областного центра. Молодые люди нападали не только на магазины, но и на букмекерские конторы и АЗС. К примеру, в ноябре прошлого года преступная группа совершила нападение на букмекерскую контору, расположенную в Сарыагашском районе. Тогда злоумышленникам, угрожая оружием девушке-оператору, удалось завладеть 250 тысячами тенге и скрыться в неизвестном направлении. На сегодня следствием установлена причастность задержанных к семи фактам разбойных нападений. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье "Разбой". Подозреваемые арестованы. Ведется следствие", - прокомментировали в ДВД ЮКО.

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