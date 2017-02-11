Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
11 февраля 2017
  • 07
  • :
  • 47
Все области
-6º Туман
днем 0º    ночью -3º
17:00
.
Aнонс

В Шымкенте задержаны подозреваемые в нападении на полицейских10.02.2017
  • Фото: news.rambler.ru
Криминал  12:37

Шымкент. 10 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня ночью в Шымкенте задержали водителя автомобиля, совершившего ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и его пассажиров, оказавших сопротивление при задержании, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Как установила следственно-оперативная группа, на пересечении улиц Кунаева и Рыскулова сотрудники дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы заметили автомашину БМВ, нарушившую правила дорожного движения, и указали водителю остановиться. Однако нарушитель, не подчинившись законным требованиям полиции, попытался скрыться, в результате чего, не справившись с управлением, совершил ДТП, передает Kazakhstan Today.


При задержании нарушителей, пассажир данной автомашины, гражданин Республики Кыргызстан, 1990 года рождения, и его знакомый, местный житель, 1991 года рождения, оказали сопротивление и неповиновение законным требованиям представителей власти с применением насилия в отношении полицейских, нанеся им телесные повреждения. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка доставили задержанных в отдел полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемые арестованы.

Кроме того, в отношении водителя автомашины БМВ, жителя Шымкента, 1990 года рождения, находившегося, согласно экспертизе, в нетрезвом состоянии, полицейские возбудили административное дело по трем статьям КоАП РК: "Вождение автотранспорта без документов", "Вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии" и "Совершение дорожно-транспортного происшествия". Проводится досудебное расследование.
Просмотров: 4354
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
10.02.2017   21:20
Фото: vk.com
Казахстанского актера осудили на 11 лет за убийство
10.02.2017   20:16
В Кокшетау девушка вступила в рукопашную с ворвавшимся в квартиру грабителем и победила
10.02.2017   19:53
В Алматы убийцу сотрудника банка осудили на 14 лет заключения, сообщника - на 9 лет
10.02.2017   16:52
В Кокшетау кальянщик кафе продавал гостям гашиш
10.02.2017   15:29
Фото: edu.vm.ru
Три года проведет в колонии бывшая помощница прокурора, совершившая самоподжог в Атырау
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика