Шымкент. 10 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня ночью в Шымкенте задержали водителя автомобиля, совершившего ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, и его пассажиров, оказавших сопротивление при задержании, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

Как установила следственно-оперативная группа, на пересечении улиц Кунаева и Рыскулова сотрудники дорожно-патрульной полиции местной полицейской службы заметили автомашину БМВ, нарушившую правила дорожного движения, и указали водителю остановиться. Однако нарушитель, не подчинившись законным требованиям полиции, попытался скрыться, в результате чего, не справившись с управлением, совершил ДТП, передает Kazakhstan Today.

При задержании нарушителей, пассажир данной автомашины, гражданин Республики Кыргызстан, 1990 года рождения, и его знакомый, местный житель, 1991 года рождения, оказали сопротивление и неповиновение законным требованиям представителей власти с применением насилия в отношении полицейских, нанеся им телесные повреждения. Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка доставили задержанных в отдел полиции.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по статье УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Подозреваемые арестованы.

Кроме того, в отношении водителя автомашины БМВ, жителя Шымкента, 1990 года рождения, находившегося, согласно экспертизе, в нетрезвом состоянии, полицейские возбудили административное дело по трем статьям КоАП РК: "Вождение автотранспорта без документов", "Вождение автотранспорта в нетрезвом состоянии" и "Совершение дорожно-транспортного происшествия". Проводится досудебное расследование.

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