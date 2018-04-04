Шымкент. 4 апреля. Kazakhstan Today - В Шымкенте зверски убили двух человек - отца и дочь, передает Kazakhstan Today.

"Примерно около 14.00 в доме по улице Жуманова неизвестные зарезали отца и дочь. Их тела, со множественными ножевыми ранениями, были найдены в частном доме, где до последнего момента и проживали пострадавшие", - пишет TVK

Что послужило причиной преступления, на данный момент неизвестно. Установлено, что убитые занимались предпринимательством. Их бутик по продаже табачных изделий находился по улице Б. Момышулы.

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