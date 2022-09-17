Система Orphus

В Шымкенте бухгалтеры похитили почти 10 млн бюджетных средств

16.09.2022, 18:41 15581
ШЫМКЕНТ. 16 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте бухгалтеры централизованной системы библиотек города похитили почти 10 млн бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Окончено досудебное расследование в отношении бухгалтеров государственного учреждения по факту хищения бюджетных средств. Они подозреваются в том, что в период с 2018 года по 2021 год путем внесения недостоверных сведений в расчетно-платежные ведомости учреждения похитили 9 791 391 тенге", - цитирует otyrar.kz руководителя управления департамента экономических расследований по Шымкенту Камилхана Исмаилова. 

 
Сообщается, что одна из бухгалтеров присвоила больше 6,5 млн тенге, вторая - больше 3 млн тенге.
 

Но во время следствия ущерб обе возместили и свою вину признали. На основании того что у женщин есть малолетние дети и в их действиях отсутствовала коррупции, суд приговорил обеих к двух годам ограничения свободы и общественным работам", - информирует издание. 

 

новости по теме

В Алматы задержан 19-летний наркозакладчик

17.09.2022, 14:19 3071
В Алматы задержан 19-летний наркозакладчик
АЛМАТЫ. 17 СЕНТЯБРЯ - В Алматы у местного жителя изъято 20 свертков с психотропным веществом, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Подозреваемого в совершении закладок наркотиков полицейские задержали в частном секторе Медеуского района Алматы.
 

Это гражданин К., 2003 года рождения. В ходе личного обыска следственно-оперативной группой из кармана шорт был изъят сверток, обмотанный скотч-лентой, внутри которого находились полиэтиленовые пакеты в количестве 20 штук с порошкообразным веществом светло-зеленого цвета. Со слов задержанного, данное вещество является синтетическим наркотиком "скорость". Криминалистами были изъяты смывы с пальцев рук и ладони, срезы карманов шорт, сотовый телефон, в котором имелась переписка и фото с координатами закладок. Вещественные доказательства направлены на экспертизу", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
Как рассказал подозреваемый, он работает закладчиком непродолжительное время. Адреса мест закладок получает через интернет-приложение, в денежное вознаграждение получал в криптовалюте, сообщает Polisia.kz.
 
В едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело по статье 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).
 

В Темиртау пациента вакцинировали от коронавируса после смерти

17.09.2022, 13:08 3851
В Темиртау пациента вакцинировали от коронавируса после смерти
Фото: Pexels.com
ТЕМИРТАУ. 17 СЕНТЯБРЯ - В больнице Темиртау пациенту сделали прививку от коронавируса сразу после его кончины, так записано в отчете о проведении вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
В Темиртау 59-летний мужчина скончался 28 июля от последствий COVID-19. Но уже на следующий день он якобы получил второй компонент прививки, сообщает телеканал "Астана".
 
Расследование вели по статье "Подделка документов". Однако виновного так и не нашли. Медперсонал не признался, дело прекратили. 
 

Установить причастность кого-либо к данному преступлению не представлялось возможным в связи с тем, что к компьютеру, через который вносились данные в базу "ИС Вакцинация", имели свободный доступ все медицинские сотрудники", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

 

Пьяный водитель грузовика переехал два легковых автомобиля в области Жетысу

17.09.2022, 11:54 4971
Пьяный водитель грузовика переехал два легковых автомобиля в области Жетысу
ТАЛДЫКОРАГАН. 17 СЕНТЯБРЯ - В селе Балпык би Жетысуской области пьяный 31-летний водитель КамАЗа переехал две легковые машины, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

В ночь с 16 на 17 сентября в селе Балпык би произошло ДТП с участием КамАЗа, "Опеля Вектр" и "Тойоты Камри". В дорожной аварии серьезно пострадали два человека, госпитализированные в настоящее время в Коксускую районную больницу", - сообщает Polisia.kz.

 
Предварительно установлено, что виновником ДТП является 31-летний водитель КамАЗа, который согласно медосвидетельствованию находился в алкогольном опьянении. Начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан.
 

В Алматинской области найден схрон с оружием

16.09.2022, 19:54 14491
В Алматинской области найден схрон с оружием
Фото: ДП на транспорте
КОНАЕВ. 16 СЕНТЯБРЯ - В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вблизи города Конаева в районе свалки строительных отходов найден схрон с оружием, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обнаружены и изъяты обернутые в шкуру 4 охотничьих гладкоствольных ружья и 22 патрона 12-го калибра", - информирует пресс-служба департамента полиции на транспорте. 

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 287 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные хранение оружия и боеприпасов). 
 
Отмечается, что в настоящее время устанавливаются лица, причастные к хранению оружия и боеприпасов. Изъятые вещественные доказательства направлены на судебно-баллистическую экспертизу. 
 
Ранее сообщалось, что очередной схрон с оружием обнаружили возле озера Сайран в Алматы. 
 

В Алматы мошенники пытались похитить со счета покойного 1 млрд тенге

16.09.2022, 16:24 17036
АЛМАТЫ. 16 СЕНТЯБРЯ - В Алматы Медеуским судом вынесен приговор в отношении мошенников, которые на основании поддельных документов внесли исковое заявление о взыскании несуществующей суммы задолженности в размере 1 млрд тенге с банковского счета покойного мужчины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным прокуратуры Алматы, фактически у потерпевшего каких-либо долговых обязательств не имелось. Преступные действия мошенников были своевременно пресечены его супругой, которая обратилась в правоохранительные органы.
 

В результате распоряжением частного судебного исполнителя банком денежные средства зачислены на текущий счет судебного исполнителя в целях перечисления их взыскателю", - сообщили в прокуратуре.

 
По данным ведомства, виновные лица осуждены к различным срокам наказания.
 

Экс-начальнику МПС Шымкента вынесли приговор

15.09.2022, 20:44 31721
Экс-начальнику МПС Шымкента вынесли приговор
Фото: Depositphotos
ШЫМКЕНТ. 15 СЕНТЯБРЯ - Бывшему руководителю местной полицейской службы Шымкента Мухтару Бухарбаеву вынесли приговор, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мухтара Бухарбаева приговорили к семи годам колонии общего режима, а также пожизненно запретили работать на госслужбе и в правоохранительных органах", - информирует otyrar.kz

 
Сообщается, что его обвинили в превышении должностных полномочий и многочисленных поборах. 
 
Напомним, в январе в отношении главы местной полиции Мухтара Бухарбаева было начато расследование после жалобы подчиненного. 
 
Сотрудник полиции рассказал, что руководитель злоупотреблял должностными полномочиями и требовал покупать ему дорогие вещи. За отказ от обвинений мужчине предложили 10 млн тенге. Позже в Министерство внутренних дел было направлено представление об освобождении Бухарбаева от занимаемой должности. Вместо него пост начальника полиции занял Улугбек Мылтыков. 
 

Золото на 80 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана в ОАЭ

15.09.2022, 16:02 37611
Золото на 80 миллионов тенге пытались вывезти из Казахстана в ОАЭ
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 15 СЕНТЯБРЯ - В аэропорту Алматы задержаны контрабандисты, пытавшиеся вывезти в Объединенные Арабские Эмираты золото в слитках на сумму 80 миллионов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Контрабанда осуществлялась в обход государственного контроля и путем подкупа должностных лиц транспортной полиции, сообщает Polisia.kz
 

Гражданина РК задержали при попытке дачи взятки в сумме 600 долларов США сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте за пронос "посылки" через зону таможенного и пограничного контроля", - сообщили в МВД РК.

 
В ходе личного досмотра у задержанного изъяли денежные средства в сумме 1200 долларов США. Также был задержан его сообщник - гражданин КНР, который должен был осуществить доставку золота воздушным транспортном из Алматы в Дубай. В его сумке полицейские обнаружили и изъяли золото в слитках кустарного производства весом 3 кг 200 г на сумму свыше 84 млн тенге. 
 

С санкции следственного суда проведен обыск по месту жительства подозреваемого казахстанца в коттедже Алматы, где изъяты электронные весы и прибор, определяющий количество золота и металла в слитках. В настоящее время решается вопрос о водворении подозреваемых в изолятор временного содержания. Следствием устанавливаются источник происхождения драгоценного металла и другие пособники преступной группы", - сообщает ведомство. 

 
 

Избиение парнями двух людей битой и кувалдой попало на видео

15.09.2022, 14:19 38961
АКТАУ. 15 СЕНТЯБРЯ - В социальных сетях появилось видео, на котором молодые люди в масках битой и кувалдой избили двух человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По видеозаписям, распространяемым в социальных сетях о применении насилия молодыми людьми в масках к двум гражданам с помощью биты и кувалды, сообщаем, что по обоим фактам возбуждены уголовные дела по cтатье 293 УК РК (Хулиганство)", - сообщили в полиции. 

 
Установлено, что оба факта имели место в городе Актау в разное время. Полицейские уже установили обоих потерпевших и подозреваемых в возрасте 16 и 21 год, которые в настоящее время задержаны, информирует Polisia.kz.
 
По задержанию еще одного подозреваемого ведутся оперативно-розыскные мероприятия. 
 
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются полные обстоятельства произошедшего.
 
Подозреваемые в совершении преступления водворены в изолятор временного содержания.

Внимание 18+! Видеоматериал содержит сцены насилия и не рекомендуется к просмотру лицам младше 18 лет.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министерство просвещения Казахстана обнародовало решение о продлении учебного года, несмотря на мнение общественности. Считаете ли Вы, что необходимо обратиться с петицией на имя президента по решению этого вопроса в пользу детей и их родителей?

      Архив опросов