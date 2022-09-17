В Шымкенте бухгалтеры похитили почти 10 млн бюджетных средств

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ТЕМИРТАУ. 17 СЕНТЯБРЯ - В больнице Темиртау пациенту сделали прививку от коронавируса сразу после его кончины, так записано в отчете о проведении вакцинации, передает KAZAKHSTAN TODAY .

В Темиртау 59-летний мужчина скончался 28 июля от последствий COVID-19. Но уже на следующий день он якобы получил второй компонент прививки, сообщает телеканал "Астана".

Расследование вели по статье "Подделка документов". Однако виновного так и не нашли. Медперсонал не признался, дело прекратили.

Установить причастность кого-либо к данному преступлению не представлялось возможным в связи с тем, что к компьютеру, через который вносились данные в базу "ИС Вакцинация", имели свободный доступ все медицинские сотрудники", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.