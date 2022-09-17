В Шымкенте бухгалтеры похитили почти 10 млн бюджетных средств

ШЫМКЕНТ. 16 СЕНТЯБРЯ - В Шымкенте бухгалтеры централизованной системы библиотек города похитили почти 10 млн бюджетных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Окончено досудебное расследование в отношении бухгалтеров государственного учреждения по факту хищения бюджетных средств. Они подозреваются в том, что в период с 2018 года по 2021 год путем внесения недостоверных сведений в расчетно-платежные ведомости учреждения похитили 9 791 391 тенге", - цитирует otyrar.kz руководителя управления департамента экономических расследований по Шымкенту Камилхана Исмаилова.
Сообщается, что одна из бухгалтеров присвоила больше 6,5 млн тенге, вторая - больше 3 млн тенге.
Но во время следствия ущерб обе возместили и свою вину признали. На основании того что у женщин есть малолетние дети и в их действиях отсутствовала коррупции, суд приговорил обеих к двух годам ограничения свободы и общественным работам", - информирует издание.