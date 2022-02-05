В Шымкенте многодетную мать осудили за продажу собственного сына

ШЫМКЕНТ. 4 ФЕВРАЛЯ - Жительницу Шымкента осудили к семи годам лишения свободы за продажу полуторагодовалого ребенка, сообщил председатель ювенального суда Шымкента Даурен Сайханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным Otyrar.kz, многодетная мать решила продать своего полуторагодовалого сына. Об этом она рассказала знакомым. Информация о продаже ребенка дошла и до сотрудников полиции города.
Сама подсудимая назначила им встречу и привела домой. Просила полтора миллиона, но согласилась отдать за миллион. Когда они сторговались, полицейские отдали ей деньги. Мать собрала ребенка и отдала им. В этот момент она и была задержана. Весь процесс сделки полицейские записали на скрытую камеру", - сказал Даурен Сайханов.
Сообщается, что женщина одна воспитывала четверых детей. Суд приговорил ее к семи годам лишения свободы. Детей передали на воспитание биологическому отцу.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области мать незаконно отдала ребенка в другую семью.