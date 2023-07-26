В Шымкенте обнаружили тело девушки в съемной квартире

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Шымкент. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На пульт "102" Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение, что на одной из съемных квартир обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти, сообщает - На пульт "102" Аль-Фарабийского РУП поступило сообщение, что на одной из съемных квартир обнаружено тело молодой женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Polisia.kz





На место происшествия выехала следственно-оперативная группа из числа сотрудников районного управления полиции, криминалистов, следователей и оперативников ДП Шымкента. Прибыли и районные прокуроры. Дежурный эксперт установил, что потерпевшая, возможно, погибла в результате механической асфиксии. Данный факт зарегистрировали по статье 99 УК РК "Убийство".





Со слов знакомой хозяйки квартиры полицейские установили личность убитой. Ею оказалась 28-летняя девушка, прибывшая в город в поисках работы.





При изучении записей камер видеонаблюдения в поле зрения оперативников попал молодой человек, вероятно, причастный к убийству. Им оказался житель Туркестанской области 1994 года рождения. Были разосланы ориентировки во все подразделения. В результате сотрудники криминальной полиции Шымкента задержали подозреваемого в Жетысайском районе по месту жительства.





Подозреваемый взят под стражу. В отношении него проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы. Следователям предстоит установить мотив совершенного преступления.