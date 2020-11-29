В Шымкенте осудили экс-командира воинской части, откуда похитили арсенал оружия

Шымкент. 28 ноября. Kazakhstan Today - В Шымкенте осудили экс-командира воинской части, откуда в феврале были похищены 29 автоматов Калашникова и 28 пистолетов Макарова, передает Kazakhstan Today.

Ержана Даутова приговорили в 10 годам колонии средней безопасности. Его признали виновным во взяточничестве и халатности, сообщает КТК

Экс-военный злоупотреблял служебным положением: бывшие солдаты-срочники пожаловались в суде на жестокое избиение и вымогательство. Известно, что у командира были определенные ценники на увольнительные, отпуска и даже повышение по званию.

Под давлением командира оказался и 25-летний служащий Аблай Балгынбай, который в начале года сбежал из части, прихватив с собой 29 автоматов Калашникова и почти столько же пистолетов Макарова.

Ержан Даутов с вынесенным приговором не согласился и намерен подать апелляцию.

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