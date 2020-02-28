29 автоматов и 28 пистолетов: всё похищенное в Шымкенте оружие изъято

Шымкент. 27 февраля. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел Казахстана сообщило об изъятии оружия, похищенного из воинской части в Шымкенте и задержании еще одного подозреваемого по этому делу, передает Kazakhstan Today.

Следственно-оперативная группа сотрудников МВД и КНБ сегодня задержала еще одного подозреваемого в хищении оружия из воинской части - четвертого соучастника преступления военнослужащего младшего сержанта Абылая Балгынбай, сообщает Polisia.kz

Мужчина скрывался от полиции в Шымкенте в доме своего знакомого. У него изъяты два боевых пистолета Макарова и травматический пистолет, похищенные из воинской части.

Ранее сотрудниками межведомственной группы были задержаны еще трое друзей военнослужащего, которые приобрели у сержанта огнестрельное оружие.

После совершения преступления все подозреваемые разъехались и предпочли скрываться от полиции. Поэтому задержания проводились сразу в нескольких регионах: в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось не только установить и задержать всех причастных к преступлению лиц, но и изъять все похищенное ими оружие. Это 29 автоматов Калашникова и 28 пистолетов Макарова, травматический пистолет, а также два штык-ножа. На сегодняшний день с уверенностью можно сказать, что угрозы использования оружия в преступных целях больше нет", - подчеркнули в МВД.

В качестве подозреваемых лиц по данным уголовным делам в общей сложности привлекаются восемь человек: четверо военнослужащих, в том числе командир дивизиона, и еще четверо гражданских - соучастников Абылая Балгынбай.

Военно-следственным управлением Следственного департамента МВД продолжается досудебное расследование.

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