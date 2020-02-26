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Сбежавший из воинской части солдат крал оружие с января - МВД

25.02.2020, 12:20 8317
Сбежавший из воинской части солдат крал оружие с января - МВД
Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сбежавший из воинской части близ Шымкента солдат начал красть оружие еще в январе с целью продажи. Об этом сегодня сообщил начальник следственного комитета МВД Санжар Адилов, передает корреспондент агентства. 
 

С конца января и до середины февраля, будучи незамеченным, имея доступ к камере хранения оружия, он совершал хищение по одной, по две единицы оружия", - сообщил Адилов.

 
При этом он уточнил, что для кражи тяжелого оружия - автоматов, он пригласил своих гражданских друзей. "В основном оружие было похищено в один день, в ночь на 20 февраля", - сказал начальник комитета МВД. По его информации, в эту ночь из части были похищены 29 автоматов, 28 пистолетов и два штык-ножа.
 
Он также сообщил, что военнослужащий успел продать два пистолета за 120 тыс. тенге. "Мы их сразу же обнаружили и изъяли. А остальное оружие хранилось у его гражданских друзей", - проинформировал Алилов, уточнив, что похищенное оружие никто не применял. 
 
К настоящему времени весь украденный арсенал обнаружен и изъят.
 

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