Сбежавший из воинской части солдат крал оружие с января - МВД

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Сбежавший из воинской части близ Шымкента солдат начал красть оружие еще в январе с целью продажи. Об этом сегодня сообщил начальник следственного комитета МВД Санжар Адилов, передает корреспондент агентства.

С конца января и до середины февраля, будучи незамеченным, имея доступ к камере хранения оружия, он совершал хищение по одной, по две единицы оружия", - сообщил Адилов.

Он также сообщил, что военнослужащий успел продать два пистолета за 120 тыс. тенге. "Мы их сразу же обнаружили и изъяли. А остальное оружие хранилось у его гражданских друзей", - проинформировал Алилов, уточнив, что похищенное оружие никто не применял.

К настоящему времени весь украденный арсенал обнаружен и изъят.

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