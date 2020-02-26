Задержаны соучастники хищения оружия из воинской части

Нур-Султан. 25 февраля. Kazakhstan Today - Задержаны два соучастника дезертира Абылая Балгынбая, похитившего оружие из воинской части Туркестанской области , передает Kazakhstan Today.





В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Военнослужащий и два его гражданских соучастника задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ, сообщает Polisia.kz .

При обыске у них изъято похищенное оружие. С санкции следственного суда задержанные арестованы. Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности отдельных должностных лиц, в том числе руководства воинской части за халатное отношение к служебным обязанностям. Расследование продолжается.

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