Задержаны соучастники хищения оружия из воинской части

В ночь на 20 февраля военнослужащий контрактной службы младший сержант Абылай Балгынбай самовольно покинул дежурство и похитил оружие из воинской части Туркестанской области. Военнослужащий и два его гражданских соучастника задержаны совместной следственно-оперативной группой МВД и КНБ, сообщает Polisia.kz.
При обыске у них изъято похищенное оружие. С санкции следственного суда задержанные арестованы. Кроме того, рассматривается вопрос об ответственности отдельных должностных лиц, в том числе руководства воинской части за халатное отношение к служебным обязанностям. Расследование продолжается.
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