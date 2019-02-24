В Шымкенте отчим избил пятилетнего пасынка до смерти за неправильную молитву

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Шымкент. 20 февраля. Kazakhstan Today - Жителя Шымкента осудили на 8 лет лишения свободы за убийство пятилетнего пасынка, передает Kazakhstan Today.

Вечером 5 декабря прошлого года в селе Карабастау Е.Ж. во время молитвы "Куптан" заметил, что его 5-летний пасынок неправильно читает намаз. За это отчим решил наказать ребенка, сообщает портал otyrar.kz

В коридоре отчим избил и пнул беспомощного мальчика. В тот же день с тяжелыми телесными повреждениями ребенок был доставлен в Областную клиническую больницу. Но врачам не удалось спасти жизнь ребенка: мальчик скончался от множественных тяжелых травм.

Решением Енбекшинского суда от 19.02.2019 года подсудимый Е.Ж. был признан виновным по части 3 статьи 106 УК РК. Суд приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу", - сообщила пресс-служба Шымкентского городского суда.

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