В Шымкенте полицейские задержали группу молодых людей с оружием

Туркестан. 12 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники управления криминальной полиции ДП Туркестанской области в рамках проводимых оперативно-профилактических мероприятий выявили факт незаконного хранения огнестрельного оружия, передает Kazakhstan Today.

"9 февраля в ходе оперативно-розыскных мероприятий в одной из квартир Шымкента полицейские задержали четверых молодых людей, подозреваемых в хранении оружия. Ими оказались жители Туркестанской области, у которых оперативники обнаружили и изъяли два обреза охотничьего оружия и гильзы. Задержанных доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия", - сообщили в Департаменте полиции Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, ношение и перевозка оружия, боеприпасов). Назначены экспертизы. Подозреваемые арестованы.

В настоящее время полицейскими устанавливается, с какой целью молодые люди хранили у себя огнестрельное оружие. Проводится досудебное расследование", - отметили в ведомстве.

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