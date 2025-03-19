В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды

Ее подозревают в мошенничестве на сумму более 1 млрд тенге

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Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшей судьи Светланы Жолмановой обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, - Завершено досудебное расследование по уголовному делу в отношении бывшей судьи Светланы Жолмановой обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в прокуратуре Алматы.





По данным следствия, в период с 2021 по 2024 годы она под предлогом оказания содействия в приобретении недвижимости и участия в тендерных проектах, путем обмана и злоупотребления доверием завладела денежными средствами граждан на сумму более 1 миллиарда тенге.





В ведомстве отметили, что в ходе расследования выявлено 48 эпизодов преступной деятельности, которые были объединены в одно производство.





По завершении расследования уголовное дело с обвинительным актом по статье УК РК "Мошенничество в особо крупном размере" направлено в суд.





Напомним, бывшую судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову арестовали в октябре прошлого года.





Весной 2021 года появилась информация, что судью Медеуского районного суда Алматы Светлану Жолманову подозревают в мошенничестве. При обыске у судьи изъяли крупную сумму денег. В пресс-службе горсуда Алматы тогда пояснили, что в служебном кабинете судьи было изъято 10 тысяч долларов. Ее заподозрили "в совершении мошеннических действий, связанных с оказанием содействия заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу". Полномочия Светланы Жолмановой были приостановлены распоряжением председателя Верховного суда РК. Позже Жолманова провела пресс-конференцию, во время которой опровергла информацию о возбужденном на нее деле.





Спустя два года, весной 2023 года Жолманова была уволена с занимаемой должности по решению Судебного жюри "за совершение дисциплинарного проступка".