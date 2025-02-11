10.02.2025, 19:26 12126
В Шымкенте судья получил на 7,5 лет за мошенничество
Приговор также вынесли в отношении еще двух человек
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Шымкент. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Шымкента в отношении судьи и еще двух человек вынесен приговор по факту мошенничества, сообщает пресс-служба суда.
А. пообещал супруге знакомого, привлекавшегося к уголовной ответственности, оказать содействие в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. По просьбе А. подсудимый Д. обратился к М. по этому вопросу. После чего А., Д. и М. введя в заблуждение, под этим предлогом похитили деньги К. в особо крупном размере.
- М. назначено 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
- Д. - 6 лет 8 месяцев лишения свободы, с запретом заниматься адвокатской деятельностью сроком на 7 лет.
- А. - 5 лет лишения свободы.
Осужденным отбывание наказание определено в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
По обвинению в подстрекательстве к даче взятки Д., А. и М. оправданы, так как установлено, что подсудимые не склоняли потерпевшую к даче взятки и инициатива передачи денежных средств исходила от последней.
Приговор не вступил в законную силу.
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10.02.2025, 19:46 10781
В ДП СКО прокомментировали информацию о задержании сотрудника ПС КНБ по делу о наркотиках
Фото: Depositphotos
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Петропавловск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Telegram-канале ZTB появилась информация, о задержании в Петропавловске младшего сержанта Пограничной службы КНБ РК, 37-летнего Б. К., прибывшего в город работать закладчиком в интернет-магазине.
27-летний житель Астаны подозревается в поставке синтетических наркотиков в Петропавловск. Мужчину задержали с поличным сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО. Полицейские изъяли у него около 520 граммов α-PvP и "мефедрона", а также 10 граммов гашиша. По данному факту полиция проводит расследование", - говорится в ответе за запрос в ДП региона.
Напомним, Министерство внутренних дел РК за месяц заблокировало в Казахстане 1257 наркосайтов, в том числе 15 дроп-карт. Также за январь выявлено более 700 правонарушений, связанных с наркотиками.
10.02.2025, 16:30 15881
В Костанае водитель такси и его друг напали на пассажира
Проводится досудебное расследование
Фото: Depositphotos
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Костанай. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из жилых районов Костаная водитель такси и его друг напали на пассажира, сообщает Polisia.kz.
Потерпевший, который отдыхал в развлекательном заведении, вызвал такси. Водитель приехал с другом, и в ходе поездки между пассажирами произошел конфликт. В результате таксист и его друг избили потерпевшего и забрали смартфон", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что сотрудники полиции установили личности злоумышленников - двух местных жителей в возрасте 19 и 22 лет.
Они успели продать похищенный телефон за 100 тысяч тенге, разобрав его на запчасти. По факту грабежа проводится досудебное расследование, также проверяется их возможная причастность к совершению аналогичных преступлений", - добавили в полиции.
Ранее в Кызылорде избили и ограбили таксиста.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
10.02.2025, 15:33 17876
Число киберпреступлений против пожилых растет в Казахстане
Важно, чтобы каждый гражданин позаботился о безопасности своих пожилых родственников и регулярно информировал их о схемах обмана
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В свете участившихся случаев обмана среди пенсионеров, полиция Алматы настоятельно рекомендует всем гражданам обучать своих пожилых родственников основам безопасности.
Полиция Алматы информирует о увеличении случаев интернет-мошенничества, затрагивающих пожилых людей, сообщает Polisia.kz.
Как правило, мошенники звонят пожилым людям, выдавая себя за сотрудников банков или правоохранительных органов, и сообщают о проведении важной спецоперации. В таких разговорах они настоятельно требуют выполнять свои указания и не обсуждать ситуацию с кем-либо. В результате пожилые люди теряют свои сбережения, а иногда даже вынуждены оформлять кредиты, якобы по просьбе мошенников. Важно, чтобы каждый гражданин позаботился о безопасности своих пожилых родственников и регулярно информировал их о схемах обмана", - отметил начальник управления по противодействию киберпреступлениям департамента полиции города Алматы Анес Калдыбаев.
В полиции также обратила внимание на способы, которыми мошенники пытаются обмануть граждан.
Если вам звонят и представляются сотрудниками правоохранительных органов, службы безопасности банков, сотовых операторов или другими государственными структурами и просят продиктовать SMS-коды или другую личную информацию, немедленно завершите разговор и заблокируйте номер, а затем сообщите о происшествии в ближайший правоохранительный орган. Никогда не передавайте свои личные данные или данные о банковских счетах третьим лицам. Помните, что сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не требуют ваши данные по телефону. Не передавайте другим лицам свои банковские карты и не сдавайте в аренду свои ИП, так как ими могут воспользоваться в корыстных целях, и вы можете быть привлечены к уголовной ответственности в качестве пособника. Если вам звонят инвестиционные брокеры и предлагают выгодные инвестиции в криптовалюту или фондовый рынок, знайте, что в большинстве случаев это мошенники", - предостерегли полицейские.
10.02.2025, 11:52 23746
Незаконный майнинг на десятки миллионов тенге: в Астане осудили трех жителей столицы
У осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля
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Астана. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Трех жителей столицы оштрафовали на 143,2 млн тенге за незаконный майнинг, сообщает пресс-служба межрайонного суда по уголовным делам города Астаны.
По данным суда, правонарушители организовали подпольную майнинговую ферму в гараже, установили трансформаторную подстанцию и с августа 2021 года по май 2024 года занимались незаконным майнингом биткоинов и эфириумов.
Все трое признаны виновными в организации и пособничестве незаконной предпринимательской деятельности. Каждый из них оштрафован и приговорен к штрафу 5 тыс. МРП (19 660 000 тенге). Им также запрещено заниматься деятельностью, связанной с оборотом необеспеченных цифровых активов сроком на 5 лет.
Также у осужденных конфисковано майнинговое оборудование стоимостью порядка 880 млн тенге, а также 4 автомобиля. В общей сложности они должны будут возместить государству ущерб в 143,2 млн тенге.
Ранее сообщалось, что незаконные майнинговые фермы заработали в Казахстане порядка 440 млн тенге.
10.02.2025, 11:29 25696
Двух жителей Талдыкоргана оштрафовали на 1,1 млн тенге за взлом баз Минздрава
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности при координации прокуратуры завершил расследование уголовного дела в отношении двух жителей области Жетісу по факту незаконного доступа в информационные системы Министерства здравоохранения, сообщает пресс-служба ведомства.
Суд Талдыкоргана признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 и статьей 208 УК РК, и приговорены к штрафам в размере 300 МРП (1 179 600 тенге. - Прим.ред).
Следствие установило, что правонарушители незаконно завладели учетными записями медицинских работников и осуществили неправомерный доступ к информационным системам "Регистр прикрепленного населения" и "Damumed" Министерства здравоохранения РК, рассказали в КНБ.
Ранее сообщалось, что базы телефонных номеров казахстанцев продают в Сети.
10.02.2025, 10:27 29141
Прокуратура Жамбылской области проводит расследование в отношении замначальника отдела полиции
Фото: Polisia.kz
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Тараз. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорами Жамбылской области начато досудебное расследование по факту укрытия тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой начато досудебное расследование по части 2 статьи 433 УК в отношении заместителя начальника отдела полиции Байзакского района по подозрению в умышленном укрытии преступления тяжкой категории. Укрытие осуществлялось путем не регистрации заявления об уголовном правонарушении в Едином реестре досудебных расследований, касающегося кражи 10 700 000 тенге, совершенной на территории района", - говорится в сообщении.
В совокупности добытых доказательств деяние подозреваемого квалифицировано по пункту 2) части 3 статьи 433 УК (укрытие тяжкого преступления группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемый сотрудник полиции задержан, в отношении него судом санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей".
Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Прокуратура подчеркивает важность соблюдения учетно-регистрационной дисциплины при регистрации правонарушений и предупреждает, что за укрытие преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет", - отметили в ведомстве.
09.02.2025, 15:15 49876
В Караганде у россиянина изъяли почти 2000 sim-карт
Также у мужчины изъяли Sim-box с 128 слотами
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Караганда. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативных мероприятий сотрудники управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Карагандинской области совместно с представителями МВД РК, при координации прокуратуры области, в одной из съемных квартир Караганды задержали 20-летнего гражданина России за незаконное хранение и использование оборудования Sim-box, сообщает "Вечерняя Караганда".
В результате обыска по месту временного проживания подозреваемого изъяты:
- устройство Sim-box с 128 слотами;
- два Wi-Fi роутера;
- усилитель сигнала;
- 1857 SIM-карт операторов Altel/Tele2 и Activ.
В настоящее время с привлечением IT-специалистов проводится исследование трафика в режиме онлайн для установления инициаторов и конечных получателей звонков. По предварительным данным, с номеров, использованных в Sim-box, осуществлялись телефонные звонки по территории Казахстана, а также в Россию и страны Европы.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства дела и возможные соучастники.
Ранее сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Посольства РК в Грузии из Тбилиси экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение неоднократного мошенничества.
08.02.2025, 19:32 66516
В Кызылорде избили и ограбили таксиста
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Кызылординские полицейские задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на таксиста, сообщает Polisia.kz.
Злоумышленники остановили такси и попросили отвезти их в центр города. Когда водитель повез их к указанному месту, один из пассажиров начал его избивать. Затем они вытащили у водителя телефон и наличные деньги и выбросили его на дорогу. Отогнав автомобиль в безлюдное место, они скрылись с места происшествия", - сообщили в МВД.
В городе был объявлен план "Перехват". В результате кызылординские полицейские совместно с оперативниками города Шымкент задержали двоих подозреваемых - жителей Алматинской области. Сейчас они находятся под стражей, в отношении них проводится досудебное расследование.
В минувшем году в Алматы жестоко убивших таксиста подростков лишили свободы на 12 лет. Несовершеннолетние не захотели платить водителю за проезд и нанесли ему смертельные ножевые ранения.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?