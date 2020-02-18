В Шымкенте вынесли приговор участникам ОПГ торговцев оружием

По информации пресс-службы КНБ Казахстана, К. Дрейлинг признан виновным по части 4 статьи 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") и части 2 статьи 288 (Незаконное изготовление оружия) УК РК. Он приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет. Ю. Разин за совершение аналогичных преступлений приговорен к 4 годам лишения свободы.
Кроме того, Р. Ибрагимов и В. Завзин осуждены на 3 и 4 года условно.
Напомним, в июле 2019 года в результате спецоперации органами КНБ в Шымкенте пресечена деятельность указанной преступной группы. Согласно преступной схеме, охолощенное оружие (демилитаризованное, предназначенное для стрельбы холостыми патронами) завозилось из России в Казахстан и в кустарных условиях переделывалось в боевое.
Как уточнили в КНБ, из незаконного оборота изъято 8 автоматов Калашникова, 2 пистолета Макарова и боеприпасы к ним. Также ликвидирован цех по модификации оружия.
Ранее также в Нур-Султане был вынесен приговор участникам преступной группы, занимавшейся сбытом боевого оружия.
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