В Шымкенте вынесли приговор участникам ОПГ торговцев оружием

Шымкент. 17 февраля. Kazakhstan Today - Суд Аль-Фарабийского района Шымкента 6 февраля вынес приговор участникам преступной группы, специализировавшейся на незаконном изготовлении и сбыте огнестрельного оружия, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы КНБ Казахстана, К. Дрейлинг признан виновным по части 4 статьи 287 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") и части 2 статьи 288 (Незаконное изготовление оружия) УК РК. Он приговорен к лишению свободы сроком на 5 лет. Ю. Разин за совершение аналогичных преступлений приговорен к 4 годам лишения свободы.

Кроме того, Р. Ибрагимов и В. Завзин осуждены на 3 и 4 года условно.

Напомним, в июле 2019 года в результате спецоперации органами КНБ в Шымкенте пресечена деятельность указанной преступной группы . Согласно преступной схеме, охолощенное оружие (демилитаризованное, предназначенное для стрельбы холостыми патронами) завозилось из России в Казахстан и в кустарных условиях переделывалось в боевое.

Как уточнили в КНБ, из незаконного оборота изъято 8 автоматов Калашникова, 2 пистолета Макарова и боеприпасы к ним. Также ликвидирован цех по модификации оружия.

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