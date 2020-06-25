В Шымкенте заблокировали интернет-магазин наркотиков и психотропных веществ

Шымкент. 24 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте заблокировали интернет-магазин, торговавший наркотиками и психотропными веществами, передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте в ходе проведённой работы по выявлению интернет-сайтов (магазинов), связанных с незаконным сбытом товаров был установлен интернет-магазин, торговавший наркотиками и психотропными веществами, купить которые можно было оплатив конвертируемую сумму в тенге через киви-кошелек", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу МФ РК.

По данному факту направлено ходатайство в Министерство информации и общественного развития РК, по результатам рассмотрения которого 9 июня интернет-магазин был заблокирован на территории РК.

Кроме того, в 2019 году департаментом экономических расследований по Шымкенту выявлены и ликвидированы 15 сайтов интернет-казино и 3 веб-ресурса синтетических наркотиков.

В ведомстве отметили, что в данном направлении работы продолжаются и проводится постоянный мониторинг интернет-ресурсов.

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