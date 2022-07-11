В Шымкенте задержан руководитель департамента УИС

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НУР-СУЛТАН. 11 ИЮЛЯ - В Акмолинской области задержаны два участника разбойного нападения на инкассаторов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Разбойное нападение на двух инкассаторов, обслуживающих круглосуточные терминалы для оплаты платежей, совершено 7 июля в селе Бозайгыр Шортандинского района, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

После снятия денежных средств с терминала в автомашину, в которой находились инкассаторы, на заднее пассажирское сидение проник неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынудил их проехать на окраину села и под угрозой завладел 14 миллионами тенге", - рассказали в полиции.

В течение суток полицейские задержали двоих подозреваемых - жителей города Косшы в возрасте 27 и 24 лет. Выяснилось, что задержанные ранее работали в данной инкассаторской фирме.

Похищенные деньги подозреваемые спрятали на берегу реки Нура в поселке Тайтобе, где их и нашли полицейские.

В настоящее время преступники арестованы и водворены в изолятор временного содержания.



