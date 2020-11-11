В СКО пенсионера обманули на сайте знакомств

Петропавловск. 10 ноября. Kazakhstan Today - 65-летний житель Петропавловска зарегистрировался на одном из сайтов знакомств, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , на сайте мужчина познакомился с девушкой, у них развернулась переписка. Новая знакомая предложила пойти в кино и прислала адрес сайта кинотеатра Kvadrofilms, якобы расположенного в Петропавловске на улице Интернациональная, 66.

По словам собеседницы, на специальном сайте можно забронировать дату, зал и время сеанса.

После того как мужчина оставил на сайте реквизиты своей банковской карты, с ним связался "оператор кинотеатра" и попросил продиктовать код, который пришел на телефон.

В результате мошенники сняли с его карты более 100 тысяч тенге.

Злоумышленники посредством использования сервисов "Интернет-банкинг для физических лиц" и "Доставка SMS-паролей" произвели перевод денежных средств с банковского счета потерпевшего на другой счет", - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции СКО Петр Климов.

9 ноября в Алматы задержали интернет-мошенника, использовавшего принцип финансовой пирамиды. До этого жертвой мошенницы стала жительница Петропавловска. Она перечислила 150 тысяч тенге интернет-гадалке.

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