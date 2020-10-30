В СКО полицейские изъяли одну из самых крупных партий наркотиков с начала года

Петропавловск. 29 октября. Kazakhstan Today - 25 октября в Петропавловске сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП СКО остановили автомашину "Toyota Mark 2" под управлением 44-летнего водителя. Его пассажиром был горожанин 1970 года рождения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, в багажнике автомобиля были обнаружены три мешка, перевязанные скотчем, в которых находилось вещество растительного происхождения со специфическим запахом. Согласно заключению экспертизы, вещество является высушенной марихуаной. Общий вес изъятого - 59 килограммов 770 граммов, что относится к особо крупному размеру. Установлено, что наркотики принадлежат пассажиру. С его слов, он приобрел марихуану у неизвестного лица и нанял водителя для перевозки, не ставя в известность о содержимом мешков.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как отметил заместитель начальника ДП СКО полковник полиции Руслан Назаров, это одна из самых крупных партий наркотиков, изъятых в области с начала года.

Всего с начала года из незаконного оборота изъято свыше 390 килограммов различных наркотических средств, в том числе 1 килограмм 690 граммов синтетических препаратов. К уголовной ответственности привлечено 85 человек.

19 октября в Жамбылской области в ходе спецоперации по поимке полицейских, причастных к незаконному обороту наркотиков на станции Шу, один полицейский был убит.

30 августа у жителя Тараза обнаружили 18 килограммов марихуаны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства