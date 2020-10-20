В Жамбылской области в ходе спецоперации УСБ один полицейский убит, двое ранены

Тараз. 19 октября. Kazakhstan Today - В ходе спецоперации по поимке полицейских, причастных к незаконному обороту наркотиков на станции Шу, один полицейский был убит, еще двое ранены, передает Kazakhstan Today.

Вечером 18 октября вблизи села Тасоткель Шуского района Жамбылской области сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) департамента полиции на транспорте проводили спецоперацию. По оперативным данным, в этом месте полицейские линейного отдела станции Шу занимались незаконной торговлей наркотиками, сообщает газета "Время"

Сообщается, что при попытке задержания подозреваемые отказались сдаваться и попытались сбежать.

Сотрудники УСБ попытались остановить автомобиль "Тойота Лэнд Крузер", на котором, предположительно, перевозили марихуану. Но водитель джипа отказался выполнять требования полицейских и сбил одного из них - 32-летнего Биржана Сайбулатова. У пострадавшего сломаны обе ноги и ключица, а также обнаружены другие травмы.

Его коллеги продолжили преследование. Преследуемый автомобиль выехал за пределы села Тасоктель, после чего спецназовцы применили табельное оружие. Находившийся в джипе Ерлан Исаев (по некоторым данным, майор полиции) был тяжело ранен и скончался в больнице. Еще один получил пулевые ранения в ногу и ягодицы, он госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Кроме того, в автомобиле оказался патрульный линейного отдела полиции станции Шу 24-летний Тахиржан Саркыт.

По данным агентства, в автомобиле обнаружены мешки с 55 килограммами марихуаны.

По некоторым сведениям, "Саркыт и Исаев - кинологи, в чьи должностные обязанности входит поиск наркотиков на железной дороге".

Заведены дела по статьям 297 (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов) и 362 (Превышение власти или должностных полномочий с применением оружия) УК РК.

Проводится также досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствам, повлекшее тяжкий вред здоровью).

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