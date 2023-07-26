В СКО проверили спортшколы после заявления тренеров

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Петропавловск. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратур СКО провела проверки деятельности детско-юношеских спортивных школ "Олимп" и "Дельфин", - Прокуратур СКО провела проверки деятельности детско-юношеских спортивных школ "Олимп" и "Дельфин", сообщает пресс-служба надзорного органа региона.





В ходе проверки наряду с нарушениями норм трудового законодательства установлены факты по необоснованному получению заработных плат лицами, незаконно трудоустроенными в качестве тренеров, и ненадлежащему обеспечению спортивным инвентарем, помещениями для раздевалки учащихся в ДЮСШ "Олимп", незаконному присвоению квалификационных категорий в ДЮСШ "Дельфин" и другие нарушения.





По выявленным нарушениям в адрес акимата области и управления физической культуры и спорта внесены акты надзора.





По результатам рассмотрения актов надзора в бюджет возмещено 6,8 млн тенге, к различным видам ответственности привлечены 14 человек, четверо освобождены от занимаемых должностей, двое лишены квалификационных категорий, в том числе руководитель управления физической культуры и спорта Мелехов С.В. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.





По нарушениям норм трудового законодательства виновные привлечены к административной ответственности. Материалы проверки в части необоснованного начисления заработной платы, незаконного сбора денежных средств, фиктивного трудоустройства переданы в орган уголовного преследования (УП, ДЭР) для принятия процессуального решения", - сообщает пресс-служба прокуратуры.





По фактам подделки подписи врача о годности спортсменов к соревнованиям и письма, адресованного банковским организациям об оказании благотворительной помощи, управлением полиции Петропавловска начаты досудебные расследования.





Ранее тренеры по различным видам спорта обратились к президенту, чтобы рассказать о вопиющих нарушениях, творящихся в сфере спорта Северо-Казахстанской области. В видеообращении тренеры пожаловались на отсутствие инвентаря, финансирование только выгодных управлению физкультуры и спорта направлений, приписки, несуществующие должности.