В СКО задержан подозреваемый в незаконном отстреле косули

Петропавловск. 10 марта. Kazakhstan Today - 36-летний житель Тайыншинского района Северо-Казахстанской области подозревается в незаконном отстреле косули, передает Kazakhstan Today.

Жители одного из сел Тайыншинского района сообщили в полицию, что в окрестностях были слышны выстрелы.

В ходе проверки полицейские выявили факт незаконной охоты.

Близ села были обнаружены место отстрела сибирской косули и два жителя района. Один из них, 36-летний владелец оружия, подозревается в отстреле животного. С места происшествия изъяты туша косули, снегоход, 2 стреляные гильзы, зарегистрированное двуствольное ружьё", - рассказали в пресс-службе ДП СКО.

Данный факт внесён в Единый реестр досудебных расследований по статье Уголовного кодекса РК "Незаконная охота". Проводятся следственные действия.

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