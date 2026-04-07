В Стамбуле застрелили казахстанца

Караганда. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено уголовное дело в отношении девяти подсудимых по факту грабежей с незаконным проникновением в жилое помещение неоднократно, сообщили в пресс-службе суда.





14 и 21 февраля 2025 года подсудимые дважды незаконно проникли к потерпевшему в квартиру, где, воспользовавшись пожилым возрастом потерпевшего (68 лет), который не мог оказать им сопротивление, нанесли ему множественные удары, цинично оплевывая и унижая его честь и достоинство, при этом фиксируя свои преступные действия на камеру сотового телефона. В результате преступных действий потерпевшему причинен материальный ущерб и вред здоровью средней степени тяжести", - проинформировали в суде.





Также 24 марта 2025 года один из несовершеннолетних подсудимых в группе неизвестных лиц проник в квартиру к другому потерпевшему, где нанес ему несколько ударов, тем самым причинив ему легкий вред здоровью, затем похитил у него принадлежащее ему имущество на сумму 95 тысяч тенге.





Как отметили в суде, санкция преступления, предусмотренного пунктами 2 и 3 части 3 статьи 191 УК РК, предполагает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.





Учитывая тяжесть совершенных уголовно наказуемых деяний, мнение потерпевших, смягчающее обстоятельство у семи подсудимых - их несовершеннолетний возраст, отсутствие у всех обвиняемых отягчающих обстоятельств, суд приговорил подсудимых к реальному лишению свободы. Совершеннолетним лицам назначено от 5 до 7 лет лишения свободы, несовершеннолетним - от 5 до 6 лет 6 месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении.



