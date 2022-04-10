В столичном ТРЦ обнаружили незаконное майнинговое оборудование

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НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - В полицию поступил вызов по факту обнаружения оборудования для майнинга в помещении паркинга ТРЦ Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе обхода помещения на поверхности вентиляционной трубы найдено четыре аппарата во включенном состоянии, сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.
Незаконное оборудование обнаружил инженер объекта торгово-развлекательного центра при проверке кабельных линий на вентиляционных коробках и сообщил руководству.
В настоящее время материал по факту обнаружения майнингового оборудования передан в департамент экономических расследований для обеспечения доследственной проверки и принятия процессуального решения.
В конце марта в ходе аудита программы "Цифровой Казахстан" на территории Astana Hub установлены пять компаний, которые занимались майнингом цифровалют.
Напомним, премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга.
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса.
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
В Министерстве энергетики предложили ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга.
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?". 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе.
Казахстанские энергетики обратились к Токаеву с заявлением о наступающем энергетическом кризисе.
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