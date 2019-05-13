В столице задержали двух подозреваемых в совершении серии краж автоаккумуляторов

Полицейским неоднократно поступали сообщения от жителей города о совершенных кражах аккумуляторных батарей из их автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. В основном, кражи совершались ночью из машин, не оборудованных устройствами сигнализации.
Сотрудниками криминальной полиции столицы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Нур-Султана. Оперативники застали их за очередным преступным промыслом. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Кража" УК РК. Вещественные доказательства изъяты. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции столицы.
Горожан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам 8 (7172) 71-60-24, 71-61-07 либо 102.
Ранее в Алматинской области обезвредили группировку, промышлявшую кражами аккумуляторов. В состав воровской группы входило трое молодых мужчин. В Караганде также задержали серийных похитителей автоаккумуляторов, а в Алматы полиция изъяла более 100 автозеркал сомнительного происхождения в торговых точках города.
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