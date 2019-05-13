В столице задержали двух подозреваемых в совершении серии краж автоаккумуляторов

Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - В столице задержали двух подозреваемых в совершении серии краж аккумуляторов из автомашин, передает Kazakhstan Today.

Полицейским неоднократно поступали сообщения от жителей города о совершенных кражах аккумуляторных батарей из их автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. В основном, кражи совершались ночью из машин, не оборудованных устройствами сигнализации.

Сотрудниками криминальной полиции столицы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей Нур-Султана. Оперативники застали их за очередным преступным промыслом. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье "Кража" УК РК. Вещественные доказательства изъяты. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции столицы.

Горожан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам 8 (7172) 71-60-24, 71-61-07 либо 102.

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