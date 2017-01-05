Талдыкорган. 4 января. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане задержан вооруженный автоугонщик, сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

По информации пресс-службы, в праздничные дни у одного из городских ресторанов совершен угон автомашины "Тойота-Виндом". Владелец машины, обратившийся незамедлительно в полицию Талдыкоргана, оценил собственный ущерб в 650 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

"Отследить маршрут передвижения угнанной автомашины нам удалось благодаря видеокамерам, установленным на улицах областного центра. В последующем, автоугонщик был задержан патрульными группами, оказавшимися ближе всего к маршруту следования подозреваемого", - прокомментировал начальник ЦОУ УВД Талдыкоргана подполковник полиции Рустам Абильданов.

У задержанного мужчины, оказавшегося 24-летним местным жителем, обнаружены газо-травматический пистолет "Вальто" с 10 патронами и складной нож. Изъятое оружие приобщено к материалам дела в качестве вещественных доказательств, уточнили в пресс-службе.

Также отмечается, что по фактам неправомерного завладения автотранспортом и незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия возбуждено уголовное производство.

В настоящее время на территории Талдыкоргана действуют 269 камер видеонаблюдения и камер автоматической фиксаций правонарушений, большая часть из которых введена в эксплуатацию к концу 2016 года, проинформировали в полиции.

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