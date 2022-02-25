В Талдыкоргане обнаружили гранатомет в арыке

ТАЛДЫКОРГАН. 24 ФЕВРАЛЯ - В Алматинской области за последние сутки изъяли из незаконного оборота ручной гранатомет, ружье, два боевых пистолета и боеприпасы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Большая часть из изъятого арсенала была похищена в период массовых январских беспорядков, сообщает Polisia.kz

Ручной гранатомет SJ-104 калибра 40 мм, с четырьмя боеприпасами обнаружили в микрорайоне Жастар. Оружие лежало в арыке под слоем грязного снега. На городской мусорной свалке были найдены полицейская каска, магазин от пистолета и около 30 патронов различного калибра.

Также обнаружено два пистолета ПМ, один из которых принес и добровольно сдал в городскую полицию 21-летний парень. Добровольная выдача оружия зарегистрирован и в Талгарском районе, где 45-летняя жительница села Талдыбулак передала полицейским незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ-17. Женщина пояснила, что оружие ей досталось от покойного свекра.

Все изъятые стволы направлены на баллистическую экспертизу.