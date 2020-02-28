В Талдыкоргане пьяный парень на прогулке избил пенсионера

Талдыкорган. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане пьяный парень на прогулке избил 63-летнего пенсионера, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, 26 февраля на пульт дежурного 102 поступил вызов о применении физической силы неизвестных людей в отношении пожилого человека. Полицейские после получения сообщения занялись проческой близлежащей местности. Неподалеку от места совершения преступления за короткое время был задержан подозреваемый 21-летний местный житель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что молодой человек, гуляя по улице, наткнулся на пожилого мужчину и посчитал нужным избить его, правда, с какими побуждениями он это сделал, доподлинно пока неизвестно. Задержанный гражданин в настоящее время дает признательные показания", - отметили в пресс-службе.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, результаты которой после досудебного расследования будут направлены в суд для принятия процессуального решения. Данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).

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