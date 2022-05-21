В Таразе дважды судимый убил женщину и поджег ее дом

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ТАРАЗ. 20 МАЯ - Дважды судимый 32-летний житель Тараза зарезал 57-летнюю женщину и поджег ее дом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По версии следствия, 32-летний преступник сначала зарезал хозяйку, а после поджег ее дом. Тело погибшей нашли уже после того, как потушили пожар. Оказалось, всему этому предшествовал скандал, сообщает телеканал КТК

Как рассказывают соседи, изверг громко кричал и ругался, а женщина молила о пощаде.





В тот момент в доме находились две внучки и сожитель убитой. Он тоже получил ножевое ранение. Девочки успели сбежать через окно и позвать на помощь.

Рецидивиста задержали на месте. Выяснилось, что в момент преступления он был сильно пьян и пытался выяснить у семьи, где находится их общая знакомая.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 32-летний ранее судимый житель Тараза. Назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведется следствие", - рассказала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.