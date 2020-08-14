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В Таразе несовершеннолетний насмерть сбил женщину

13.08.2020, 09:21 7831
Тараз. 13 августа. Kazakhstan Today- В Таразе 17-летний подросток без прав насмерть сбил женщину, передает Kazakhstan Today.
 
Управлением дознания департамента полиции проводится досудебное расследование в отношении несовершеннолетнего, который 23 июля в городе Таразе, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем Lexus 570 и допустил наезд на 36-летнюю женщину, которая скончалась на месте происшествия.
 
По информации Polisia.kz, в этот же день начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). 
 
По делу установлены и допрошены очевидцы преступления, также изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент наезда. 
 
Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого, с учетом его возраста (17 лет), избрана мера принуждения "обязательство о явке". 
 
По уголовному делу следственным департаментом МВД дано письменное указание. По результатам собранных доказательств виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности. Ход расследования находится на особом контроле. 
 

Учитывая многочисленные негативные комментарии и публикации в СМИ, хочу заверить, что для органа расследования не имеет значение, из какой семьи, чей сын или какое место в обществе занимает правонарушитель или его родственники, по делу будет принято законное и объективное процессуальное решение", - сказал заместитель начальника ДП Жамбылской области полковник полиции Темирбек Оразымбетов.

 

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