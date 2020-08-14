В Таразе несовершеннолетний насмерть сбил женщину

Тараз. 13 августа. Kazakhstan Today- В Таразе 17-летний подросток без прав насмерть сбил женщину, передает Kazakhstan Today.

Управлением дознания департамента полиции проводится досудебное расследование в отношении несовершеннолетнего, который 23 июля в городе Таразе, не имея водительского удостоверения, управлял автомобилем Lexus 570 и допустил наезд на 36-летнюю женщину, которая скончалась на месте происшествия.

По информации Polisia.kz , в этот же день начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По делу установлены и допрошены очевидцы преступления, также изъяты записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент наезда.

Назначен ряд необходимых судебных экспертиз. В отношении несовершеннолетнего подозреваемого, с учетом его возраста (17 лет), избрана мера принуждения "обязательство о явке".

По уголовному делу следственным департаментом МВД дано письменное указание. По результатам собранных доказательств виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности. Ход расследования находится на особом контроле.

Учитывая многочисленные негативные комментарии и публикации в СМИ, хочу заверить, что для органа расследования не имеет значение, из какой семьи, чей сын или какое место в обществе занимает правонарушитель или его родственники, по делу будет принято законное и объективное процессуальное решение", - сказал заместитель начальника ДП Жамбылской области полковник полиции Темирбек Оразымбетов.

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