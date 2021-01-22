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В Таразе ОПГ нанесла ущерб государству на сумму 10 млрд тенге

21.01.2021 21952
В Таразе ОПГ нанесла ущерб государству на сумму 10 млрд тенге
Тараз. 21 января. Kazakhstan Today - Сотрудниками ДЭР по Жамбылской области в результате проведенных оперативно-следственных мероприятий изобличена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся в период 2009-2020 годов незаконной деятельностью по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ и поставки товаров на территории Тараза, передает Kazakhstan Today.
 

В ходе следствия установлено, что преступная группа из 10 человек незаконно обналичивала денежные средства в банках второго уровня. Сумма причиненного государству ущерба в результате преступной деятельности составила 10 млрд тенге. В целях обеспечения конфискации наложен арест на денежные средства подконтрольных предприятий на общую сумму свыше 1 млрд тенге", - сообщили в Комитете по финансовому мониторингу Минфина РК.

 
В настоящее время уголовное дело окончено производством и направлено в суд.
 
Как сообщалось ранее, в Караганде члены ОПГ нанесли ущерб на сумму более 700 млн тенге.
 

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