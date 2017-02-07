В Таразе осудили членов преступной группы, грабивших местных предпринимателей

Тараз. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Таразе осудили преступную группировку, которая пять лет не давала покоя местным предпринимателям. Преступники охотились за торговцами с базаров. И делали это в лучших традициях гангстеров. За каждой "жертвой" вели слежку, подсчитывали предполагаемый навар, а после врывались в дома и грабили. Брали золото, деньги, гаджеты и технику. Общий ущерб составил почти 20 миллионов тенге.

В ОПГ входило 7 человек, но на скамью подсудимых попали только пять, в том числе и главарь. Он, по мнению следствия, выбирал жертв и координировал остальных. Налетчики обязательно врывались в дома при хозяевах. Несговорчивых связывали, били, душили, пытали утюгом, не обходилось и без стрельбы. Все эпизоды, их более 10, преступники признали и даже покаялись в содеянном, передает Kazakhstan Today.

Лидеру банды суд назначил 19 лет тюрьмы. Двоим участникам ОПГ дали по 17 лет. Еще двое рассчитывали на минимальный срок, так как были несовершеннолетними, но получили по 10 лет.

"Они использовали травматические пистолеты, электрошокер, в разное время разные комбинации. Обрез у них как-то был. Вот это они все использовали. Когда они были в одном доме, они револьвером били, ну, пугали, чтобы выбить деньги, где находятся у хозяина дома, выстрелили и ранили его в туловище", - цитирует канал КТК судью специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области Самата Толесбая.

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