В Таразе по делу Аблязова назначены судебные прения

Тараз. 16 ноября. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области назначил судебные прения по делу Аблязова, передает Kazakhstan Today.





15 ноября 2018 года по уголовному делу в отношении Мухтара Аблязова, преданного суду по обвинению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 28, пунктами "ж", "з" части 2 статьи 96 УК РК (в редакции 1997 года) завершено судебное следствие. Участникам процесса для подготовки к судебным прениям предоставлено время до 10.30 22 ноября 2018 года", - сообщили в пресс-службе суда.





Как отметили в пресс-службе, подсудимому Мухтару Аблязову разъясняется, что в соответствии со статьями 383, 384 УПК РК он вправе участвовать в судебных прениях, а также выступить с последним словом, для чего ему необходимо явиться в назначенное время в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области, по адресу: Жамбылская область, город Тараз, Абая, 143-а.





Напомним, Мухтар Аблязов обвиняется в убийстве председателя правления АО "Банк "ТуранАлем" Ержана Татишева. По данным суда, в 2004 году. После освобождения из мест лишения свободы Аблязов за денежное вознаграждение в размере $4 млн нанял Токмади М.Ш. для убийства Татишева с целью возврата контроля над банком. 19 декабря 2004 года Токмади, действуя в интересах Аблязова, во время охоты в Кордайском районе Жамбылской области из охотничьего ружья совершил убийство Татишева. После этого Аблязов возглавил указанный банк, избравшись председателем совета директоров.





Ранее, в 2017 году, Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы заочно приговорил экс-главу АО "БТА банк" Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы. Он признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, хищении и выводе из страны $7,5 млрд, незаконном использовании денежных средств банка и злоупотреблении полномочиями.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства