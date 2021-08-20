В Таразе пьяный хулиган ранил прохожего ножом

ТАРАЗ. 19 АВГУСТА - Вечером 15 августа 23-летний житель Тараза в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо одного из кафе города, увидел выходившего посетителя. Из хулиганских побуждении он вступил с последним в словесный конфликт, переросший в драку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе драки подозреваемый нанес потерпевшему ножевое ранение в область сердца, после чего скрылся с места преступления. С полученными ранениями потерпевший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Медики оценивают его состояние как стабильное, сообщает Polisia.kz

Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 - части 1 статьи 99 УК РК (Покушение на убийство).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения "содержание под стражей", санкционированная судом. В настоящее время ведется следствие.

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