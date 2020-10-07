В Таразе угонщик совершил ДТП, пытаясь скрыться от хозяина авто

Тараз. 6 октября. Kazakhstan Today - В одном из микрорайонов Тараза задержан мужчина при попытке угона автомашины, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские установили 44-летнего местного жителя. Мужчина, завладев чужим автомобилем ВАЗ-2114, при попытке скрыться, совершил ДТП во дворе дома.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 24 - части 1 статьи 200 УК РК (Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В ходе следствия установлено, что мужчина причастен к еще одному ранее совершенному факту угона авто. Однако в прошлый раз ему удалось скрыться с места происшествия. Оба факта соединены в одно производство. Подозреваемый полностью признал свою вину и водворен в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства