В течение суток раскрыли кражу более 2 млн тенге в Акмолинской области

Кокшетау. 7 марта. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские в течение суток вернули сельчанину похищенные из его квартиры 2 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Крупная кража была совершена в Буландинском районе 4 марта. По заявлению 60-летнего местного жителя, неизвестные лица, подобрав ключи, проникли в принадлежащую ему квартиру и похитили денежные средства. Сумма ущерба составила более 2 млн тенге, сообщила пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа и специалист-кинолог со служебной собакой.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в дежурные сутки был установлен подозреваемый, 18-летний односельчанин потерпевшего. Похищенные денежные средства были изъяты и возвращены законному владельцу. По факту кражи проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража), подозреваемый водворен в изолятор временного содержания", - отметили в полиции.

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