В Темиртау изъята крупная партия психотропных веществ

ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - Крупную партию психотропных веществ изъяли у пассажирок автомобиля, направлявшегося в Караганду, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках республиканской операции "Карасора-2022" в ночь с 8 на 9 июня в Темиртау полицейские остановили автомашину под управлением 30-летнего мужчины. Внимание полицейских привлекли две пассажирки 32 и 36 лет. Женщины направлялись в Караганду, информирует Polisia.kz

Сотрудники полиции изъяли у женщин 98 флаконов лекарственного препарата "тропикамид", 12 пластин препарата "трамадол" и 6 упаковок препарата "алис".

Как пояснили задержанные, изъятые у них лекарственные препараты предназначались для личного употребления. Однако данные фармакологические средства являются сильнодействующими психотропными веществами и реализуются строго по рецепту.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта". Проводится досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие экспертизы.



