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В Туркестане мошенник обещал трудоустроить в КНБ за 4 млн тенге

17.08.2022, 12:11 13396
ТУРКЕСТАН. 17 АВГУСТА - В Туркестане местный житель обещал трудоустроить в Комитет национальной безопасности РК за 4 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В управление полиции города Туркестана обратилась местная жительница, которая пояснила, что некий знакомый, обещая трудоустроить дочь в Комитет национальной безопасности, обманным путем выманил у нее 4 миллиона тенге. Однако потерпевшая в течение 2 лет так и не дождалась ни обещанной работы, ни возврата денег", - сообщает департамент полиции Туркестанской области. 

 
Полицейские установили подозреваемого - безработного местного жителя. 
 
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК (Мошенничество). 
 

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На 17 лет осужден житель Туркестанской области за жестокое убийство жены

18.08.2022, 10:24 1111
На 17 лет осужден житель Туркестанской области за жестокое убийство жены
ТУРКЕСТАН. 18 АВГУСТА - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор в отношении местного жителя, который забил до смерти супругу на глазах собственных детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трагедия произошла 28 апреля 2022 года. По материалам дела, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Причиной тому послужили события 5-летней давности, сообщает Otyrar.kz.
 

Установлено судом: 28 апреля 2022 года М., распивая спиртное у себя дома, вспомнив измену жены 5-летней давности, в порыве ревности и ярости начал избивать ее обеими руками и ногами в присутствии малолетних детей. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте", - сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области.

 
Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела: заключениями судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевших и свидетелей. Подсудимый вину свою признал, в содеянном раскаялся.
 

Приговором суда М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2, пункт 5, статьи 99 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.

 
Приговор не вступил в законную силу.
 

Двойное убийство произошло в Актау

17.08.2022, 20:32 8576
Двойное убийство произошло в Актау
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 17 АВГУСТА - 17 августа в 10.40 на пульт дежурного "102" поступило сообщение о том, что в одной из квартир 14-го микрорайона обнаружены тела мужчины и женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Полицейские по горячим следам установили и задержали 28-летнего подозреваемого, сообщает Polisia.kz
 
Его доставили в управление полиции Актау. Данный факт зарегистрирован по статье 99, часть 2, УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
 

В Акмолинской области пенсионерка выращивала коноплю у себя на кухне

17.08.2022, 19:51 9206
В Акмолинской области пенсионерка выращивала коноплю у себя на кухне
Фото: пресс-служба департамента полиции Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 17 АВГУСТА - 60-летней жительнице Степногорска грозит до двух лет лишения свободы за выращивание конопли в квартире, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Женщина организовала "фитолабораторию" у себя в квартире, в нижнем шкафу кухонного гарнитура. Там были установлены два вентилятора, а также система автоматического включения и выключения освещения, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
 
В ходе несанкционированного обыска квартиры были обнаружены кусты растения, внешне схожих с растением рода конопля, приспособления для удобрений и орошения. Назначена экспертиза.
 
По словам хозяйки квартиры, она собрала семена на улице, посадила их в горшки и выращивала для дальнейшего собственного употребления. При этом сама женщина никогда не была замечена в употреблении наркотиков. Однако у нее есть сын, который в прошлом имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркоправонарушения.
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). В отношении женщины избрана мера пресечения "обязательство о явке".
 

Жителя Абайской области подозревают в изнасиловании малолетней девочки

17.08.2022, 19:31 9841
Жителя Абайской области подозревают в изнасиловании малолетней девочки
Фото: Polisia.kz
СЕМЕЙ. 17 АВГУСТА - 14 августа по факту изнасилования малолетней девочки начато досудебное расследование по заявлению матери в ДП области Абай, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе досудебного расследования установлен подозреваемый, которому инкриминированы деяния, предусмотренные частью 4 статьи 120 и статьей 121 УК РК, где предусмотрено лишение свободы на срок до 20 лет, сообщает Polisia.kz. 
 
В тот же день в отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время по уголовному делу назначены соответствующие судебно-медицинские экспертизы, проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования всех обстоятельств дела. 
 
Ребенку оказана медицинская помощь. Расследование уголовного дела и установление всех обстоятельств произошедшего взято на особый контроль руководства департамента.
 

В Алматы зарегистрировано уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни

17.08.2022, 13:28 12656
В Алматы зарегистрировано уголовное дело по факту разжигания межнациональной розни
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - По факту разжигания межнациональной розни в полиции Алматы зарегистрировано уголовное дело, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Жительница Алматы, чьи несовершеннолетние дети подверглись действиям сексуального характера со стороны подростков, указывает на целенаправленную провокацию. По словам женщины, неизвестные, используя кадры с ее интервью для СМИ и синхрона соседки, умышленно сформировали информационное сообщение, из которого следует межнациональная рознь", - информирует Polisia.kz

 
Подчеркивается, что факты вырваны из контекста. Женщина обратилась с заявлением в полицию. 
 

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 174 УК РК (Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни). В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы и следственные действия, по результатам чего авторы и распространители фейкового сообщения будут установлены и привлечены к ответственности", - уточнил начальник управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев. 

 

В Жамбылской области полицейские задержали крупного наркосбытчика

16.08.2022, 20:48 20126
В Жамбылской области полицейские задержали крупного наркосбытчика
Фото: Polisia.kz
ТАРАЗ. 16 АВГУСТА - Жамбылские полицейские опубликовали видео задержания крупного сбытчика героина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Подозреваемый, 51-летний житель Жамбылской области, в течение длительного времени занимался сбытом героина в особо крупном размере в Таразе, сообщает Polisia.kz
 
Во время обыска по месту жительства задержанного в доме изъяли героин общим весом 10 г. Задержанный дал признательные показания, водворен в ИВС Тараза. 
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК (Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере). По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. 
 
 

Более 15 тонн дизтоплива похитили работники филиала КТЖ Карагандинской области

16.08.2022, 16:49 23386
КАРАГАНДА. 16 АВГУСТА - Департаментом Агентства по финансовому мониторингу Карагандинской области раскрыта схема хищения дизтоплива с участием работников филиала АО "Казахстан темiр жолы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Гражданин Елубайулы в период 2021-2022 годах приобретал дизтопливо у машинистов локомотивного депо, хранил его в двух резервуарах с дальнейшей реализацией в Жанааркинском районе и поселке Жанаарка", - сообщает АФМ

 
По данным ведомства, в ходе осмотра в подземных резервуарах установлено наличие более 15 тонн дизтоплива без документов, подтверждающих законность их происхождения, общей стоимостью более 3,5 миллиона тенге. 
 

Елубайулы приговорен к 1,5 года ограничения свободы. Причастные к хищению 9 работников филиала КТЖ уволены по результатам внесенного следователем представления. Пресечение теневого оборота нефтепродуктов находится на особом контроле АФМ, - отметили в агентстве. 

 
 

Кражу золота на 100 млн тенге раскрыли полицейские Алматы

16.08.2022, 16:07 24006
Кражу золота на 100 млн тенге раскрыли полицейские Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 16 АВГУСТА - Тайник с похищенным из бутиков золотом на 100 млн тенге найден полицией Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По сообщению управления полиции Жетысуского района, крупная кража золотых и серебряных ювелирных изделий произошла в ночь на 12 августа на одном из рынков города. 
 

Злоумышленник проник в так называемый золотой ряд ночью. Он разбил прилавки восьми торговых точек и унес с собой украшения на общую сумму 100 миллионов тенге", - сообщили в полиции.

 

Личность подозреваемого установили сразу же. Его задержали в одной из гостиниц города Конаев", - сообщил начальник управления Дархан Мусанов. 

 
Тайник, где злоумышленник спрятал похищенное имущество, полицейские нашли в пригороде на пустыре. Вещественные доказательства изъяты.

Задержанный арестован и водворен в ИВС. 

 

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