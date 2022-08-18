В Туркестане мошенник обещал трудоустроить в КНБ за 4 млн тенге

ТУРКЕСТАН. 17 АВГУСТА - В Туркестане местный житель обещал трудоустроить в Комитет национальной безопасности РК за 4 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В управление полиции города Туркестана обратилась местная жительница, которая пояснила, что некий знакомый, обещая трудоустроить дочь в Комитет национальной безопасности, обманным путем выманил у нее 4 миллиона тенге. Однако потерпевшая в течение 2 лет так и не дождалась ни обещанной работы, ни возврата денег", - сообщает департамент полиции Туркестанской области.
Полицейские установили подозреваемого - безработного местного жителя.
В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК (Мошенничество).