В Туркестане мошенник обещал трудоустроить в КНБ за 4 млн тенге

Фото: пресс-служба департамента полиции Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 17 АВГУСТА - 60-летней жительнице Степногорска грозит до двух лет лишения свободы за выращивание конопли в квартире, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Женщина организовала "фитолабораторию" у себя в квартире, в нижнем шкафу кухонного гарнитура. Там были установлены два вентилятора, а также система автоматического включения и выключения освещения, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

В ходе несанкционированного обыска квартиры были обнаружены кусты растения, внешне схожих с растением рода конопля, приспособления для удобрений и орошения. Назначена экспертиза.

По словам хозяйки квартиры, она собрала семена на улице, посадила их в горшки и выращивала для дальнейшего собственного употребления. При этом сама женщина никогда не была замечена в употреблении наркотиков. Однако у нее есть сын, который в прошлом имел проблемы с законом и неоднократно привлекался к уголовной ответственности за наркоправонарушения.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества). В отношении женщины избрана мера пресечения "обязательство о явке".