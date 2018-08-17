В Туркестанской области задержали подозреваемого в 15 квартирных кражах и скотокрадстве

Туркестан. 16 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали подозреваемого в серии квартирных краж и скотокрадстве, передает Kazakhstan Today.

"В начале августа 2018 года в Арысский РОВД с заявлением обратилась жительница Арыси. Она сообщила, что в ее дом через окно проникли неизвестные лица и похитили дорогую шубу, золотые украшения и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР отдела полиции по статье "Кража". В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Арысского РОВД задержали подозреваемого - ранее судимого жителя Туркестанской области. Следствием установлено, что домушник оказался причастен более чем к 15 фактам квартирных краж и скотокрадства", - рассказали в пресс-службе областного ДВД.

По информации полицейских, в июне подозреваемый проник в дом другой жительницы Арыси, где также похитил шубу, серебряные украшения и другие ценные вещи на сумму более миллиона тенге. Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, составила около 9 миллионов тенге.

В настоящее время по фактам краж чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейскими выясняется причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

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