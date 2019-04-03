В Туркестанской области у предпринимателя похитили сумку с золотыми изделиями на 20 млн тенге

Туркестан. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области у предпринимателя из машины похитили сумку с золотыми изделиями стоимостью 20 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В конце марта 2019 года в Келесский РОП обратился местный житель с заявлением о том, что на одном из рынков из его автомашины неизвестные похитили сумку с золотыми изделиями. Как пояснил потерпевший, занимающийся реализацией ювелирных украшений, пропажу сумки он обнаружил при возвращении с рынка домой. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 20 млн тенге", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

Для раскрытия преступления в полиции создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников Келесского РОП. При проверке камер видеонаблюдения, установленных на рынке, полицейские обнаружили возможного подозреваемого, которого задержали по горячим следам.

Им оказался ранее судимый житель города Жетысай Туркестанской области, который признался в содеянном. При обыске полицейские изъяли у задержанного большую часть похищенных золотых изделий. Изъятые в качестве вещественных доказательств ценные вещи возвращены законному владельцу", - отметили в пресс-службе.

Также в ДП сообщили, что в настоящее время по факту кражи проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений.

В свою очередь, житель Туркестанской области выразил огромную благодарность сотрудникам полиции Келесского РОП за высокий профессионализм и оперативность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства