В Туркестанской области водитель грузовика сбил двух мужчин, один скончался

Туркестан. 15 июля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области водитель грузовика сбил двух мужчин и попытался скрыться. Один из пострадавших скончался, передает Kazakhstan Today.

15 июля 2020 полицейские Туркестанской области задержали водителя, сбившего двух человек и скрывшегося с места ДТП, сообщает Polisia.kz

В дежурную часть Байдибекского РОП поступило сообщение от жителя Шардаринского района о том, что на трассе Шымкент - Самара их сбила неизвестная автомашина, в результате чего погиб его напарник. На место происшествия сразу же прибыли сотрудники полиции, которые установили, что водитель и его помощник занимались на трассе починкой пассажирского автобуса марки "Ванхолл", стоявшего на обочине дороги. В это время неустановленная грузовая автомашина ГАЗ-53, двигавшаяся по той же стороне, столкнулась с автобусом, затем наехала на двух человек, после чего виновный водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В результате ДТП водитель автобуса получил легкие телесные повреждения, а его помощник скончался на месте.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по двум статьям УК РК: 345 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами) и 347 (Оставление места дорожно-транспортного происшествия) и приступили к розыску скрывшегося водителя.

С целью установления грузовой автомашины и задержания причастного к ДТП водителя, сотрудники Байдибекского районного отдела полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские обнаружили грузовую автомашину в одной из авторемонтных мастерских Сайрамского района и доказали, что она причастна к дорожно-транспортному происшествию. Позже была установлена личность водителя. Им оказался житель Сайрамского района.

В ходе следствия мужчина признался в совершении дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, и оставлении места ДТП. Подозреваемый взят под стражу. Грузовую автомашину водворили на штрафстоянку. В настоящее время по данному факту назначены соответствующие экспертизы. Проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.

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