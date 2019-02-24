В Туркестанской области вынесен приговор по делу о покушении на замакима района

Туркестан. 22 февраля. Kazakhstan Today - В Туркестанской области Толебийский районный суд вынес приговор по делу о покушении на заместителя акима этого района Рабигу Бейсебаеву, передает Kazakhstan Today.

Решением суда всех обвиняемых освободили из зала суда. Они будут отбывать срок по месту прописки, сообщает портал otyrar.kz

Обвиняемого Амалбаева освободить из зала суда, назначить ограничение свободы сроком один год по части 3 статьи 389. Он будет отбывать наказание по месту прописки. Ему нельзя находиться на улице после 22.00. Остальных по частм 2 статьм 287 УК тоже освободили из зала суда. Приговорить к ограничению свободы сроком на полтора года, они будут отбывать срок по месту прописки. Экспертиза установила, что ранения Бейсебаевой от пули не было", - прокомментировал судья Жанибек Сейтжаппаров.

Суд учел раскаяние подсудимых и помощь следствию. Как пояснил адвокат Амалбаева, стороны хотели пойти на перемирие с пострадавшей, но Рабига Бейсебаева отказалась. Заместитель акима также отказалась от возмещения материального ущерба.

Как сообщил судья, пострадавшая сторона обвиняемых простила.

Напомним, нападение на заместителя акима Толебийского района было совершено в октябре 2018 года.

По версии следствия, трое подсудимых напали на чиновницу около дома. Четвёртый фигурант - заказчик преступления. Женщину и ее водителя пытались избить камнями, завязалась драка, и один из нападавших стал стрелять. Заместитель акима получила незначительные травмы, злоумышленников задержали практически сразу. Всех обвиняют в хулиганстве, а троим вменяют незаконное хранение и ношение оружия, сообщал КТК.

Адвокаты говорят, что все произошло из-за денег. Якобы чиновница задолжала солидную сумму матери одного из задержанных. В итоге он решил проучить женщину.

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