В Туркестанской области задержали подозреваемых в убийстве пропавшей без вести

Туркестан. 9 октября. Kazakhstan Today - Сотрудники криминальной полиции Мактаральского РОП раскрыли убийство молодой женщины, ранее считавшейся пропавшей без вести, передает Kazakhstan Today.

«В качестве подозреваемых задержаны двое местных жителей, причастных также к краже денег из платежных терминалов. В ходе следствия молодые люди признались в совершении тяжкого преступления из корыстных целей», - проинформировали в департаменте полиции региона.

В начале сентября в дежурную часть Мактаральского РОП обратилась местная жительница о том, что без вести пропала ее сестра, которая не вернулась домой после работы. Как установили полицейские, молодая женщина работала продавцом в магазине, воспитывала сына и конфликтов в семье не имела.

«Спустя три недели в одном из местных каналов полицейские обнаружили скелетированный труп и одежду неизвестной женщины. При предварительном осмотре идентифицировать труп, обглоданный дикими животными, и установить причину смерти не представлялось возможным. Оперативники и криминалисты провели огромную скрупулезную работу по опознанию личности потерпевшей. Полицейским удалось обнаружить нетронутую часть трупа и направить улики на экспертизу. Согласно заключению экспертизы и опознанию одежды родственниками, оперативники пришли к выводу, что труп принадлежит без вести пропавшей жительнице Мактаральского района. Уголовное дело переквалифицировали на статью 99 УК РК "Убийство", - сообщили в полиции.

С целью раскрытия тяжкого преступления в Мактаральском РОП создали следственно-оперативную группу из числа наиболее опытных сотрудников полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в убийстве. Ими оказались двое местных жителей, ранее задержанные за серию краж из платежных терминалов. Молодые люди полностью признались в содеянном.

«Следствием установлено, что тяжкое преступление подозреваемые совершили из корыстных целей. Они напали на молодую женщину и задушили, а затем нанесли ей ножевые ранения. Затем забрали 300 тысяч тенге и скрылись с места преступления. Часть похищенных денег подозреваемые потратили на свои нужды», - проинформировали в ведомстве.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 часть 2 УК РК "Убийство". В качестве вещественных доказательств изъяты вещи потерпевшей, часть похищенного имущества и автомашина подозреваемых. Решением суда подозреваемые взяты под стражу сроком на два месяца. Назначены экспертизы. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего преступления.

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